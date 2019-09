Cagliari-Genoa live dalle 20.45: ​chi vince fa un bel salto in alto

Si apre con la sfida tra Cagliari e Genoa la quarta giornata di Serie A. I sardi hanno raccolto a Parma la scorsa settimana la prima vittoria e i primi punti in campionato, grazie ad una prestazione convincente culminata nell'1-3 finale. Il Genoa, invece, dopo due buoni risultati nelle prime due di campionato, pareggio per 3-3 in trasferta con la Roma e 2-1 in casa con la Fiorentina, è incappato nella prima sconfitta stagionale nel match vinto dall'Atalanta a Marassi proprio all'ultimo secondo. Chi conquista i tre punti fa un bel balzo in classifica. Agli spettatori, per combattere il razzismo, sarà distribuita una poesia di Grazia Deledda "Noi siamo sardi".



