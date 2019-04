Doveri fischia Empoli-Napoli, a Giacomelli Cagliari-Juventus

Sarà Giacomelli l'arbitro di Cagliari-Juventus anticipo della 11ma giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, in campo domani alle 21 per questo turno infrasettimanale. Empoli-Napoli in programma mercoledì alle 19 è stata affidata a Doveri. L'arbitro di Genoa-Inter, mercoledì alle 21, sarà Mariani, mentre Milan-Udinese, anticipo di domani sera alle 19, sarà diretta da Banti. Mercoledì sera alle 21, Massa dirigerà Roma-Fiorentina e Guida sarà l'arbitro di Spal-Lazio.



Gli arbitri, assistenti, IV ufficiali, Var ed Avar che dirigeranno le partite della 11ma giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma mercoledì 3 aprile alle 21:



Cagliari-Juventus (2 aprile, h 21): Giacomelli

(Caliari-Imperiale/Marinelli; var 1 La Penna, va2 Marrazzo);



Milan-Udinese (2 aprile, h 19): Banti

(Fiorito-Gori/ Ghersini; var 1 Pasqua, var 2 Schenone);



Empoli-Napoli (h 19): Doveri

(Longo-Rocca/ Rapuano; var1 Abisso, var 2 Valeriani);



Frosinone-Parma: Manganiello

(Santoro-Lombardi/ Marini; var 1 Di Paolo, var 2 Posado);



Genoa-Inter: Mariani

(Vuoto-Tasso/ Chiffi; var 1 Di Bello, var 2 Liberti);



Roma-Fiorentina: Massa

(Alassio-Di Liberatore/ Calvarese; var 1 Mazzoleni, var 2

Bindoni);



Spal-Lazio: Guida

(Villa-Di Vuolo/ Giua; var 1 Orsato, var 2 Mondin);



Toino-Sampdoria: Maresca

(Costanzo-Tolfo/ Abbattista; var 1 Aureliano, var 2 Lo Cicero);



Sassuolo-Chievo (4 aprile, h 19): Maggioni

(Tonolini-Affatato/ Dionisi; var 1 Valeri, var 2 Di Iorio);



Atalanta-Bologna (4 aprile, h 21): Rocchi

(Meli-Passeri/ Piccinini; var 1 Pairetto, var 2 Ranghetti).

