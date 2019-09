Napoli-Brescia, c'è Manganiello Piccinini arbitra Spal-Juventus

L'arbitro Marco Piccinini di Forlì è stato designato per dirigere la sfida tra la Juventus e la Spal in programma sabato alle ore 15. Mentre Sampdoria-Inter in programma sempre sabato ma alle ore 18 sarà diretta da Gianpaolo Calvarese di Teramo. Lecce-Roma, in programma domenica alle 15, sarà arbitrata da Rosario Abisso della sezione di Palermo, mentre Milan-Fiorentina posticipo di domenica alle ore 20,45 è stata affidata a Piero Giacomelli di Trieste. Inoltre Sassuolo-Atalanta di sabato alle 20,45 sarà arbitrata da Valeri, Napoli-Brescia di domenica alle 12,30 da Manganiello, Lazio-Genoa di domenica alle 15 da Pairetto, Udinese-Bologna da Giua, Cagliari-Verona da Volpi e Parma-Torino posticipo di lunedì da La Penna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA