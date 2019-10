Live Atalanta-Lecce 3-0 Zapata-Gomez-Gosens, che tris

La super Atalanta di Giampiero Gasperini versione campionato riprende la corsa dopo la parentesi Champions League e nella partita di quest'soggi alle ore 15 ospita il Lecce. I bergamaschi vengono dal netto e spettacolare successo di Reggio Emilia ai danni del Sassuolo, 1-4 il finale, e cercano i 3 punti per avvicinarsi alle prime due posizioni della graduatoria. In cerca di risultati utili anche il Lecce, beffato in casa dalla Roma nel match di domenica scorsa perso col punteggio di 0-1.C'è un'unica vittoria dei salentini nella storia della Serie A a girone unico quando sono stati gli orobici a farla da padroni di casa: stagione 1993/94, un rocambolesco 3-4 deciso proprio allo scadere dei 90 minuti di gioco da Kwame Ayew, ghanese all'epoca al Lecce e fratello del più famoso Abedì Pelè. Per il resto, sono 5 le affermazioni dei nerazzurri ed altrettanti i pareggiLe formazioniATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini