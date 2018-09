Serie A, campionato all'insegna del Var. Con Giua è iniziato il ricambio

di Roberto Avantaggiato

Un'altro turno di campionato all'insegna della Var (e dei relativi arbitri Var) per contribuire a disegnare un nuovo volto per la tecnologia applicata al calcio. Niente più interventi a rotta di collo (come avveniva la scorsa stagione) ma chiamate mirate e centellinate. In particolare, a scovare il fuorigioco, per non convalidare più reti irregolari e, di conseguenza, scatenare polemiche e accuse di sudditanza. A Milano, venerdì sera, di reti irregolari la Var ne ha annullate addirittura due (una per parte); ieri all'Olimpico di Roma e a Verona una terza e una quarta. In tre situazioni, proprio la posizione irregolare di un calciatore, è stata pizzicata solo grazie alla Var, che si è evoluta, rispetto alla scorsa stagione. Merito del Mondiale e del nuovo software che disegna linee tridimensionali che vanno a pescare anche quelle posizioni millimetriche che, la scorsa stagione, nel dubbio non venivano sanzionate. Ora, invece, non si sfugge all'occhio di falco elettronico e nessuno può più protestare. Su altre situazioni, invece, la discrezionalità dell'arbitro resta sovrana, essendoci una valutazione soggettiva. Per questo, la Var è diventata meno invasiva, dovendo intervenire soltanto sul chiaro ed evidente errore. Come, forse, sabato sera a Parma, poteva essere considerato il giallo di Doveri a Pjanic, reo di essere intervenuto con il piede a martello su un avversario. Il richiamo all'on field review avrebbe sicuramente portato Doveri a leggere meglio la pericolosità dell'intervento del bosniaco, evidentemente sfuggita in presa diretta sul campo. Var o non Var, il designatore Rizzoli prosegue comunque nel percorso di crescita dei giovani arbitri. Ormai, un Can B (categoria nell aquale le gare sono diminuite...) viene puntualmente designato in serie A. Segnale della voglia di integrare con sempre maggiore frequenza i due gruppi arbitrali. In questo fine settimana è toccato al sardo Giua, che a Firenze ha dimostrato buona personalità in mezzo al campo. Lui, e altri giovani direttori di gara, possono diventare le certezze per un ricambio generazionale ormai in atti in serie A, che Rizzoli (o chi sarà per lui nel ruolo di designatore) potrà gestire con relativa tranquillità.

