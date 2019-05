La Fiorentina torna al Franchi dopo la trasferta di Empoli, da cui i viola sono usciti sconfitti per 1-0; non ci sono più velleità di classifica per i ragazzi di Montella, cui mancherebbe un punto per essere matematicamente salvi ma che è impossibile possano essere raggiunti e superati da tutte le squadre che seguono in classifica. Partita fondamentale invece per il Milan, reduce dal 2-1 di San Siro col Bologna e che deve vincere per mantenere viva la speranza del quarto posto finale.



