Le reti di Ferrari e Boga nel secondo tempo permettono al Sassuolo di rimontare il 2-0 con cui il Frosinone era andato a riposo in vantaggio dopo i primi 45 minuti e salire a quota 42 punti in classifica. Fine dei giochi, invece, per i ciociari che torna matematicamente in Serie B una sola stagione dal ritorno in A.



