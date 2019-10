E' una partita della disperazione quella in programma tra Genoa e Milan. I liguri, dopo un buon inizio, si sono inceppati ed ora sono chiamati a porre fine ad una striscia di 3 sconfitte consecutive inframmezzate dal deludente pareggio casalingo col Bologna; ancora peggiore, anche in relazione agli obiettivi dichiarati a inizio stagione, la situazione del Milan, che viene dalla durissima contestazione dei tifosi in occasione del pesante rovescio casalingo con la Fiorentina di domenica scorsa.



Bisogna risalire alla stagione 2010/2011 per l'ultimo pareggio tra Genoa e Milan: 1-1 con vantaggio rossonero di Pato e pareggio dei liguri con Floro Flores. Vittoria esterna del Milan lo scorso anno grazie ai gol di Borini e Suso; nel complesso, su 51 gare giocate a Marassi, 14 affermazioni dei rossoblù, 18 dei rossoneri e in ben 19 occasioni le due compagini in campo si sono divise la posta in palio.



Le formazioni ufficiali:



GENOA (3-5-2): Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouamé, Pinamonti. All: Andreazzoli



MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura; Piatek. All: Giampaolo

