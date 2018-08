Torna la Serie A, griglia scudetto: tutti a caccia della Juve di Ronaldo

di Bruno Majorano

Quando vieni da un filotto di 7 scudetti consecutivi, non puoi che essere ancora la favorita. Ma se a questo aggiungi al tuo organico il più forte giocatore del mondo - Cristiano Ronaldo - non pui che essere la prima candidata al successo finale. Ecco perché tutti i riflettori saranno ancora una volta puntati sulla Juventus di Massimiliano Allegri, ma questa volta occhio alle inseguitrici perché alle spalle dei bianconeri spuntano delle sorprese che potrebbero essere molto interessanti. A partire dall'Inter che in estate si è rafforzata con un mercato mirato e di qualità come l'arrivo di Nainggolan e quello del jolly offensivo Lautaro Martinez.



Alle spalle dell'Inter, il Napoli di Carlo Ancelotti che rappresenta uno dei punti interrogativi più interessanti della stagione. Questo perché tutto dipenderà dall'impatto del nuovo allenatore, visto che dal mercato gli unici rinforzi non sono stati i top player che i tifosi si aspettavano. A pari merito con il Napoli, la Roma: giovane e bella. Di Francesco avrà a disposizione esterni giovani e tecnici per sfruttare il gioco sulle fasce e gli inserimenti di incursori come Pastore e Cristante.



A ridosso delle prime un bello scatto l'ha fatto il Milan che con i colpi Higuain-Caldara ha messo un pezzo da 90 al centro dell'attacco e un giovane di sicura prospettiva come Caldara. Ma occhio anche alla solidità della Lazio che ha avuto la forza di trattenere i suoi pezzi più pregiati (Immobile e Milinkovic Savic) e punta sulla voglia di riscatto di Correa e Badelj. A seguire si giocheranno un posto in Europa il Torino di Mazzarri, che oltre a Belotti avrà a disposizione anche Zaza, la Fiorentina (che scommette sul baby Lafont tra i pali), l'Atalanta e la Sampdoria: tutte squadre che si daranno battaglia fino alla fine del campionato per le posizioni più prestigiose del campionato.

