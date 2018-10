Non c’è il Milan all’Hotel Hilton di Fiumicino dove le componenti delle varie leghe si sono riunite per votare il presidente federale. Il presidente rossonero Paolo Scaroni non è riuscito a raggiungere Roma a causa di un volo cancellato all’ultimo. La Lega di serie A, dunque, voterà con 19 rappresentanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA