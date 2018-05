Serie A, non passa la risoluzione con Mediapro: assemblea rinviata a lunedì prossimo

di Emiliano Bernardini e Salvatore Riggio

In Lega serie A succede l’incredibile, quello che non ti aspetti. Nonostante il parere legale dell’inadempienza di MediaPro (che per due volte, il 26 aprile e ieri, non ha presentato la fideiussione da 1,2 miliardi di euro iva compresa), al quarto piano di via Rosellini ha vinto la linea di Claudio Lotito. I club hanno votato contro la risoluzione del contratto con l’agenzia spagnola: 10 i voti a favore, 5 gli astenuti, Lazio e Chievo assenti. Ieri la delibera non era passata per un voto: ne servivano 12, 11 si erano espresse a favore, il Chievo contro, 3 astenuti (Udinese, Cagliari e Torino) e 2 assenti (Milan e Lazio). Lunedì è in programma una nuova assemblea. I catalani hanno recuperato terrano presentando una fideiussione da 400 milioni: ieri Jaume Roures, presidente di MediaPro, aveva confermato davanti all’assemblea la possibilità di versare 186 milioni di euro come garanzia a stretto giro e 200 milioni entro il primo luglio come prima rata. Si attendono reazioni che, siamo sicuri, non tarderanno ad arrivare.

