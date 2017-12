Il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica e una multa di 2mila euro a Joao Pedro del Cagliari, espulso durante l'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Il brasiliano, già diffidato, è stato sanzionato per avere «simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria» e per avere «volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a giuoco fermo, procurandogli danni fisici (tre giornate)», come si legge nelle motivazioni del giudice sportivo. Un turno di stop ad Andrea Poli (Bologna), Mario Rui (Napoli), Arlind Ajeti (Crotone) e Daniele Baselli (Torino). Fra le società, multe di 3mila euro al Genoa e di 2mila euro alla Lazio.



