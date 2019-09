Tutto è pronto per il ritorno di Balotelli nel campionato italiano, da cui manca dalla stagione 2015/2016; scontate le 4 giornate di squalifica, ora l'attesa è per le scelte di mister Corini, tra l'altro ex giocatore proprio della Juventus. I lombardi non battono la Juve in casa dal 2002, 2-0 con reti di Schopp prima ed Igli Tare poi: in totale, in 22 precedenti, 3 vittorie dei padroni di casa, 9 degli ospiti e ben 10 pareggi.



LE FORMAZIONI:

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain.



Brescia e Juventus incrociano le armi questa sera al Rigamonti nella partita delle ore 21, per la 5a giornata di Serie A. I lombardi sono stati protagonisti di un ottimo inizio di stagione, 2 vittorie e 2 sconfitte fino a questo momento, e vengono dai 3 punti conquistati sabato sul campo dell'Udinese; 3 vittorie ed un pareggio fino a qui per i campioni d'Italia, reduci dal 2-1 casalingo sul Verona e al momento secondi in graduatoria 2 punti dietro l'inarrestabile Inter di inizio campionato.

