La Serie A celebra i 90 anni a girone unico

Eventi, un nuovo logo, una mostra, collaborazioni con tv e radio, un libro e un riconoscimento alla formazione top undici della storia: la Lega Serie A celebra i 90 anni del Campionato a girone unico. Nove mesi di iniziative per ricordare i momenti più importanti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Il via questa domenica, nello stesso giorno in cui nacque il campionato, il 6 ottobre 1929, con la proiezione del logo «90» che apparirà in tutti gli stadi, insieme ad un video emozionale trasmesso nei maxi schermi. Un «progetto ampio», come lo ha definito l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, che coinvolge cinque piattaforme. «La radio, con Radio Rai che per prima è stata capace di farci appassionare - spiega l'ad nella conferenza stampa di presentazione - la televisione con trasmissioni in prima serata in collaborazione con Rai ma raccogliendo anche la disponibilità di Sky, Dazn e Mediaset. Non ci sono esclusive, ogni emittente è protagonista della costruzione di un racconto».



Si sta lavorando anche per poter accedere all'archivio Rai per poter dare un'immagine a quei ricordi di cui per ora «sentiamo solo i racconti o leggiamo statistiche», dice De Siervo. Un'iniziativa ad ampio raggio che prevede anche l'inaugurazione di una mostra in tarda primavera, una campagna social, un'app specifica, il Magazine del Campionato, uno speciale Panini, dipinti realizzati da artisti internazionali e a fine anno la pubblicazione di un libro. Da gennaio Rai Radio 2 raggiungerà per l'Italia per raccontare i luoghi simbolo delle 67 squadre che hanno scritto la storia del campionato in questi 90 anni e Rai Radio 3 produrrà 20 podcast di noti scrittori che racconteranno la loro partita del cuore. «Nello scantinato della Lega Serie A - racconta De Siervo - abbiamo trovato un'opera realizzata da Paolo Todeschini, ex atleta diventato poi scultore, che ha giocato 200 partite in Serie A e Serie B, è stato guida della nazionale Olimpiadi del 60, tecnico del Milan nel '61 e poi allenatore del nazionale femminile. Saranno realizzate undici copie che saranno dedicate alla formazione top 11 di questi 90 anni».



A rappresentare i campioni del passato, durante la conferenza stampa di presentazione, due simboli di Inter e Juventus a pochi giorni dal derby d'Italia, Javier Zanetti e David Trezeguet. «È stato un onore giocare in Italia e difendere la maglia dell'Inter - racconta il vicepresidente nerazzurro - non smetterò mai di ringraziare questo Paese che mi ha aperto le porte». Un pensiero condiviso anche da Trezeguet che sottolinea: «Oggi il campionato sta tornado a quello che abbiamo conosciuto noi i grandi campioni vogliono dare contributo importante. La Juve ha dominato a lungo ma stanno tornando gli altri ed è interessante anche per Juve. Il campionato più aperto. La Serie A è un campionato di valore che inizia a crescere. Siamo sulla strada giusta anche grazie alla Lega che è più aperta e con idee interessanti da stando un grande futuro al calcio italiano»

