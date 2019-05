Live Torino-Sassuolo 0-1 Bourabia, primo gol ed esplusione

Si gioca oggi nel capoluogo piemontese l'anticipo domenicale delle ore 12.30 tra Torino e Sassuolo, partita che riveste un'importanza fondamentale per i ragazzi di Walter Mazzarri, desiderosi di riscattarsi dopo la beffa del derby in occasione del quale hanno subito il pareggio della Juventus a pochi minuti dalla fine e continuare così ad inseguire il sogno di una qualificazione europea per il prossimo anno. Già salvo il Sassuolo, salito a 42 punti dopo il pareggio interno con il Frosinone.



Le formazioni:



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Meité, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi



