Sexy gate, CR7 gioca in difesa ma i tedeschi: «Centinaia di prove»

di Paola Del Vecchio

MADRID - È una macchina da guerra di gol e ne ha marcati finora 665 nelle 925 partite della sua formidabile carriera, in cui a 33 anni ha saputo reinventarsi da attaccante stellare a centravanti puro. Capace di radere al suolo ogni resistenza che incrocia sul campo, e con quattro reti e altrettante assistenze decisivo nella prematura fuga per lo scudetto della Juventus. Eppure, per Cristiano Ronaldo, l'effetto terapeutico e in altri tempi taumaturgico dei gol, coi quali ha sempre messo a tacere critici e detrattori, per la prima volta non basta a deviare il fiume in piena dello scandalo. Checché ne dica Massimiliano Allegri. «Cristiano a Udine ha giocato bene, ha fatto un gol straordinario», ha replicato ieri il tecnico della Juve a chi gli chiedeva come si gestisce il caso Ronaldo, con le accuse del presunto stupro mosse dalla modella Kathryn Mayorga a tenere banco a livello globale. «Ho già risposto in diverse occasioni sulla questione, credo sia giusto di parlare di altre cose», ha insistito l'allenatore. Ma come parlare d'altro mentre continua lo stillicidio di aggravi, smentite e prove a carico del calciatore, e le azioni del club bianconero continuano in caduta libera?



