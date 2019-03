Social contro Donnarumma dopo l'errore: «Meret meglio di Gigio»

Il brutto errore nell'avvio di gara contro la Sampdoria è costato caro, tre punti ed una sconfitta che pesatanto sulla classifica dei suoi. Gigio Donnarumma è stato protagonista al contrario del sabato di campionato post sosta con un rinvio maldestro che Defrel ha saputo trasformare nel gol decisivo a Marassi contro i rossoneri.



Il passaggio errato di Donnarumma ha scatenato i tifosi di mezza Italia sui social. «Non dico che Meret sia un portiere migliore di Donnarumma, Ma posso dire con certezza che Donnarumma è un portiere peggiore di Meret» o anche «Meret il vero futuro portiere italiano...Che delusione Donnarumma» e «Meret vero erede di Buffon, superiore al sopravvalutato Donnarumma» il tenore dei messaggi che circola in rete.

Non dico che Meret sia un portiere migliore di Donnarumma, Ma posso dire con certezza che Donnarumma è un portiere peggiore di Meret — Marco (@95Marcov) 31 de marzo de 2019

C'è anche chi ci va giù duro: «Donnarumma farebbe pizze a Napoli oggi se non fosse alto e gestito da un manager come Raiola. Meret è due volte superiore». Tante le immagini ironiche che girano nel web contro il giovane portiere del Milan e tanti anche quelli che premiano il portiere del Napoli, ritenuto gioiello del ruolo non solo dalla tifoseria azzurra.

