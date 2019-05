Solo l'Italia aveva già portato quattro finaliste in Europa

Sono tutte inglesi le finaliste di questa stagione in Europa, con Tottenham e Liverpool che si sfideranno in Champions League e il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal che si affronteranno in Europa League. Ma è mai successo in precedenza?



L'Italia ha avuto quattro finaliste nel 1990, quando c'erano ancora tre titoli in palio con la Coppa delle Coppe, che si è disputata dal 1960 al 1999. E anche tutti e tre i trofei sono stati vinti dalle italiane:



Coppa dei Campioni: AC Milan - Benfica 1-0 e in campo con i rossoneri c'era anche Carlo Ancelotti.

Coppa Uefa: Juventus - Fiorentina 3-1 (tra andata e ritorno)

Coppa delle Coppe: Sampdoria - Anderlecht 2-0 (dopo i tempi supplementari).

