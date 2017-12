di Antonino Siniscalchi

SORRENTO - Stamattina lo hanno salutato, nella Cattedrale di Sorrento, con un velo di tristezza tanti di quei calciatori che hanno percorso con lui l'itinerario sportivo sui campi della Campania. Il calcio dilettanti, quello che diventa una palestra sociale e occasione di incontro e confronto. Giuseppe Arcucci ha concluso il suo itinerario di dirigente sportivo, dopo sessant'anni di calcio. E' stato un punto di riferimento per quanti sognavano una maglietta per comporre una squadra di calcio. Giovanissimi, allievi, juniores, prima e seconda categoria. Peppe Arcucci era sempre pronto ad accoglierli con un sorriso. Ma non faceva mistero, se l'aspirante calciatore non fosse dotato di tecnica adeguata, per dirgli chiaro e tondo «O' pallone nun'e' pe' te». Il calcio è stata la sua unica passione, la sua cera ragione di vita. Pur non di non abbandonare la sua "prima" squadra, l'Atomica, alla fine degli anni Cinquanta, rischiò il carcere militare. In quella squadra dove tirò i primi calci Nino Fiorile, bandiera del Sorrento di sempre, più di 500 partite in maglia rossonera. Quando lo raccontava, il fratello Antonino sfumava rabbia e ironia. Andò a scovarlo su una collinetta sperduta tra Vico Equense e Castellammare. A Orvieto non voleva andare. Non poteva lasciare la squadra. La morte, nella notte di Natale.



La sua "prima" squadra fu l'Atomica Sorrento. Subito grandi risultati a livello giovanile, una sana competizione con il Sorrento. Poi, il servizio militare, due anni lontano da Sorrento. Anche a Orvieto, dove fu destinato per il Car (Centro addestramento reclute), trovò occasione per respirare aria di calcio. La stessa caserma ospitava anche i calciatori della classe 1939, come lui. Raccontava orgolioso di aver raccolto un passaggio di Giovanni Trapattoni e battuto con un "tiraccio" Enrico Albertosi, il portiere della "sua" Fiorentina. Tifava per la Viola, retaggio del primo scudetto della Fiorentina, stagione 1955-56, allenata da Fulvio Bernardini. Snocciolava la formazione come un refrain: Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Orzan, Segato, Julinho, Gratton, Virgili, Montuori, Prini. Carattere introverso, pur all'apparenza aperto e sorridente, Peppe Arcucci lasciò presto il banco di composizione degli oggetti dell'intarsio sorrentino della bottega del fratello Antonino. Il calcio è stato la sua vita, la sua unica grande passione. «Peppe - ha scritto Francesco Gargiulo sulla sua pagina Fb - era un personaggio che ha investito nello sport tutto ciò che aveva; ha creato numerosi circoli ricreativi aggregando centinaia di giovani sorrentini che grazie al suo sacrificio si sono affermati nel calcio o semplicemente sono stati sottratti ai tanti pericoli della strada. Credo che l’amministrazione comunale dovrebbe tributargli un giusto e meritato riconoscimento perché Peppe, per anni, con i suoi punti di aggregazione, ha svolto una azione meritoria anticipando quelli che ora si chiamano “informagiovani”».

