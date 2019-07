Sorride il Napoli d'Africa: Ounas fa doppietta, Koulibaly va ai quarti

Un sorriso lungo quanto tutto il continente. Il Napoli presente in Coppa d'Africa vince e convince. E, soprattutto, si qualifica al turno successivo. Scoppiettante Adam Ounas, l'attaccante azzurro gioca titolare e mette insieme una doppietta nell'ultima gara del girone della sua Algeria contro la Tanzania, fornendo anche l'assist decisivo per l'altro gol del match di Slimani.



L'Algeria, a punteggio pieno, era già sicura del passaggio alla fase successiva, fase che ha conquistato anche il Senegal di Kalidou Koulibaly. «Sentiamo l’affetto della nostra gente: questa qualificazione è per la loro e la nostra gioia. Ora subito al lavoro, concentrati, per la prossima sfida» ha scritto sui social il centrale azzurro dopo il 3-0 con cui i leoni di Teranga hanno superato il Kenya conquistando il pass per i quarti.







© RIPRODUZIONE RISERVATA