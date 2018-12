Ostacolo Siviglia per la Lazio. Rapid Vienna-Inter, Zurigo-Napoli

E' andata bene a Inter e Napoli, poteva andare decisamente meglio alla Lazio. Urna agrodolce a Nyon per le italiane di Europa League. Sorridono le "retrocesse" dalla Champions che avranno dei sedicesimi di finale ampiamente alla propria portata. I nerazzurri debutteranno in casa del Rapid Vienna, mentre gli azzurri di Ancelotti faranno visita agli svizzeri dello Zurigo. Sorteggio impegnativo, al contrario, per la Lazio che pesca il Siviglia, attualmente secondo nel campionato spagnolo.



Le squadre di prima fascia giocheranno l'andata in trasferta il 14 febbraio e il ritorno in casa il 21. Variazione di calendario per la Lazio che a San Valentino riceverà all'Olimpico gli spagnoli, mentre anticiperà la gara di ritorno a mercoledì 20 per evitare la concomitanza con la sfida interna del Betis che il 21 riceverà a Siviglia il Rennes.



Il quadro dei sedicesimi



Viktoria Plzen (Rce) - Dinamo Zagabria (Cro)

Bruges (Bel) - Salisburgo (Aut)

Rapid Vienna (Aut) - Inter (Ita)

Slavia Praga (Rce) - Genk (Bel)

Krasnodar (Rus) - Bayer Leverkusen (Ger)

Zurigo (Svi) - Napoli (Ita)

Malmo (Sve) - Chelsea (Ing)

Shakhtar Donetsk (Ucr) - Eintracht Francoforte (Ger)

Celtic (Sco) - Valencia (Spa)

Rennes (Fra) - Betis Siviglia (Spa)

Olympiacos (Gre) - Dinamo Kiev (Ucr)

Lazio (Ita) - Siviglia (Spa)

Fenerbahce (Tur) - Zenit San Pietroburgo (Rus)

Sporting Lisbona (Por) - Villarreal (Spa)

Bate Borisov (Bie) - Arsenal (Ing)

Galatasaray (Tur) - Benfica (Por)

