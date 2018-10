L'ultima spiaggia di Lopetegui nel primo Clasico senza Messi e Ronaldo. Il Barcellona è il grande favorito del duello tra le grandi di Spagna in scena domenica pomeriggio al Nou Camp, clou del fine settimana europeo. L'altro match copertina è in programma lunedì a Londra tra Tottenham e Manchester City. Tra le altre gare più interessanti Atletico-Real Sociedad, Marsiglia-Psg, United-Everton, Dortmund-Hertha, Lipsia-Schalke e Ajax-Feyenoord.



-SPAGNA: Il Clasico frulla fascino e rivalità in un'edizione solo sulla carta in tono minore. Leo è infortunato, Cristiano fa fortuna alla Juve e le merengues attraversano una crisi senza precedenti. Il faticoso successo sul Plzen fra i fischi rimanda la sorte del tecnico che non sopravviverebbe a una dura lezione al Nou Camp. Benzema contro Suarez, la sfida fraterna Modric-Rakitic, ma i blaugrana partono favoriti. Una resurrezione del Real provocherebbe una possibile classifica inedita: alle spalle del Barca infatti incalzano le sorprese Espanyol e Alaves che hanno un impegno non insuperabile. Più complicato il cammino dell'incerto Atletico, bastonato pesantemente dal Dortmund, che ospita la Real Sociedad mentre dovrebbe ripartire il Siviglia che ospita la neopromossa Huesca. Oggi: 21 Valladolid-Espanyol Domani: 16.15 Athletic-Valencia, 20.45 Atletico-Real Sociedad Domenica 28: 12 Getafe-Betis, 16.15 Barcellona-Real Madrid, 18.30 Alaves- Villarreal, 20.45 Siviglia-Huesca



-INGHILTERRA: La Premier non si nega mai una sfida tra big e stavolta c'è un esame severo per l'alterno Tottenham, quasi fuori dalla Champions, che ospita il City di Guardiola, tornato a volare. Attrae il duello Kane-Aguero, ma un ko affosserebbe i londinesi. Compito facile per le altre due favorite Chelsea e Liverpool mentre, dopo la lezione subita dalla Juve, torna precaria la situazione di Mourinho anche perchè l'United rimane all'Old Trafford per ospitare un cliente scomodo come l'Everton. Domani: 16 Liverpool-Cardiff, Fulham-Bournemouth, 18.30 Leicester-West Ham, Domenica 28: 14.30 Burnley-Chelsea, Crystal Palace-Arsenal , 17 United-Everton Lunedì 29: 21 Tottenham-City



-GERMANIA: sembra sul punto di rientrare la crisi del Bayern. La squadra non esalta, ma è tornata a vincere spinta da Lewandowski e domani ha un impegno non complicato a Magonza. Più severo il compito del lanciato Dortmund capolista, che marcia ad una media di 4 gol a partita e che nel big match ospita l'Hertha. Potrebbero approfittarne le inseguitrici Moenchengladbach e Brema perchè gli avversari, il Friburgo e il deludente Leverkusen, appaiono superabili. Prosegue l'agonia dello Schalke, che partecipa alla Champions ma naviga a un punto dalla coda e ha la difficile trasferta col Lipsia. Oggi: 20.30 Friburgo-Moenchengladbach Domani: 15.30 Magonza-Bayern, Dortmund-Hertha, 18.30 Hoffenheim-Stoccarda Domenica 28: 13.30 Norimbergo-Eintracht, 15.30 Lipsia-Schalke, 18 Brema-Leverkusen



-FRANCIA: Il Napoli rovina la festa al Psg, a un passo dal record di partenze lanciate nei tornei d'eccellenza, che dal 1961 appartiene al Tottenham con 11 successi. Per eguagliarlo però dovrà vincere in casa del Marsiglia di Garcia, bastonato dalla Lazio . La fragilità della LIgue1 è confermato dalla differenza di rendimento del Psg tra campionato e Champions. Le sorprese della stagione sono però Lilla e Montpellier che dovrebbero superare gli ostacoli rappresentati da Caen e Tolosa. Piccola boccata d'ossigeno per il Monaco, che ha pareggiato in Champions, ma ora deve vincere col Digione per abbandonare l'incubo dell'ultimo posto. Oggi: 20.45 Nimes-St.Etienne Domani: 17 Angers-Lione, 20 Monaco-Digione, Lilla-Caen, Tolosa-Montpellier Domenica 28: 17 Bordeaux-Nizza, 21 Marsiglia-Psg



Negli altri campionati europei, in Olanda il Psv cerca il deciso successo di fila a Groningen sabato alle 19.45 mentre domenica alle 14.30 c'è il classico Ajax-Feyenoord. In Portogallo il Benfica gioca in casa del Belenenses sabato alle 21.30. In Russia sfida tra le seconde col Cska (avversario della Roma) che ospita il Krasnodar domenica alle 17. In Turchia il capolista Galatasaray è impegnato in casa del lo Yeni Malatyaspor domenica alle 16. In Belgio per il Genk c'è la trasferta con lo Standard Liegi domenica alle 14.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA