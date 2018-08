di Redazione Sport

Ronaldo vicino all'acquisto del Valladolid. A confermare la notizia è il quotidiano spagnolo 'Marcà secondo il quale il 'Fenomenò sta trattando per diventare l'azionista principale del club per una cifra che si dovrebbe aggirare attorno ai 30 milioni di euro. L'ex giocatore brasiliano dovrebbe prendere la carica di presidente della squadra neo promosso in Liga. Resterebbe nell'organigramma della società l'attuale patron, Carlos Suarez, col ruolo di consigliere delegato.

