Live Spal-Cagliari 1-0 Petagna va subito a segno

Va in scena al Paolo Mazza di Ferrara la partita delle ore 18 di questo sabato di campionato - 12a giornata di Serie A - tra SPAL e Cagliari; nonostante la classifica più che discreta di entrambe le squadre, rispettivamente a 12 e a 13 punti, l'obiettivo rimane la salvezza sia per gli emiliani, reduci da due brutte sconfitte con Frosinone e Lazio, che per i sardi, al secondo impegno esterno consecutivo dopo la prevedibile sconfitta di sabato scorso per 3-1 subita sul campo della Juventus.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

CAGLIARI: Cragno, Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin, Ionita, Bradaric, Barella, Castro, Joao Pedro, Pavoletti.

