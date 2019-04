Live Spal-Juventus 0-0 Ai bianconeri basta 1 punto ​per l'ottavo scudetto consecutivo

Il programma della 32esima giornata di Serie A si apre con la sfida tra SPAL e Juventus prevista per le ore 15 e che potrebbe assegnare lo Scudetto 2018/2019: basta un punto infatti ai bianconeri per aggiudicarsi il titolo già oggi, in virtù dei 20 punti di vantaggio sul Napoli e del favore negli scontri diretti. Padroni di casa invischiati nella lotta per non retrocedere e a loro volta bisognosi di punti per non vedersi risucchiati pericolosamente vicini al terzultimo posto in graduatoria. Nella Juventus esordio assoluto per Gozzi. Titolare anche Kastanos, altro elemento della Juventus under 23.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Missiroli, Murgia, Schiattarella, Lazzari, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi, Spinazzola; Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Cancelo; Dybala, Kean. Allenatore: Allegri





Nello scorso campionato, al ritorno della SPAL in Serie A dopo mezzo secolo, è finita 0-0: bisogna dunque tornare al 12 maggio del 1968 per trovare l'ultima affermazione bianconera a Ferrara, 0-1 con gol di Zigoni, mentre per il successo dei padroni di casa occorre risalire al campionato 1956/57, quando il match terminò 3-1 per gli emiliani. E' questa anche l'unica vittoria della SPAL sulla Juventus nei 17 incontri giocati a Ferrara, a fronte di 9 vittorie degli ospiti e 7 pareggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA