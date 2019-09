Live Spal-Lazio 0-1 Immobile subito a segno su rigore

Non si pareggia quasi mai tra SPAL e Lazio quando si gioca a Ferrara: solo 2 volte in 15 precedenti; per il resto, ben 9 vittorie dei padroni di casa e solo 4 degli ospiti, l'ultima delle quali nel campionato 2017/2018 con lo spettacolare punteggio di 2-5 grazie anche al poker di gol firmato da Ciro Immobile.



LE FORMAZIONI:

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco.

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.



La SPAL, ancora ferma a 0 punti dopo l'iniziale sconfitta subita in rimonta per mano dell'Atalanta di fronte ai propri tifosi e la beffa dell'ultimo secondo nel derby emiliano col Bologna, affronta oggi al Paolo Mazza la brillante Lazio di questo inizio di stagione, protagonista di una larga vittoria sul campo della Sampdoria alla prima giornata e poi di una buona prestazione nell'emozionantissimo derby di 15 giorni fa dell'Olimpico contro la Roma terminato col punteggio di 1-1.

