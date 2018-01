Chiuso un 2017 da ricordare, che ha regalato alla Spal la gioia del ritorno in Serie A dopo ben 49 anni di assenza, il 2018 si apre al Paolo Mazza proprio contro la squadra contro cui ad agosto era avvenuto il nuovo debutto nella massima serie, vale a dire la Lazio, che venne fermata all'Olimpico su un ottimo 0-0. I ferraresi arrivano dalla sfortunata sconfitta nel recupero contro la Samp che ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi.

Dall'altra parte invece la Lazio è reduce dal pareggio per 0-0 a San Siro contro l'Inter che la mantiene ancora a -2 dalla zona Champions League, sia pure con una partita da recuperare. Vista la lunga assenza degli emiliani dalla Serie A, le ultime sfide tra Spal e Lazio risalgono a molti anni fa. L'ultima qui a Ferrara fu nel marzo del 1967, con i locali che vinsero per 4-1. In totale sono 13 le partite giocate qui, con ben otto successi della Spal, due pareggi e tre vittorie laziali.

