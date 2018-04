La Roma batte la Spal 3-0. Schick: prima rete in campionato

dal nostro inviato

FERRARA La Roma fa in pieno il suo dovere a Ferrara e allunga in classifica in attesa delle partite di domani, con la Lazio che ospita la Sampdoria all'Olimpico e l'Inter che gioca a Verona contro il Chievo: il 3° posto, grazie al successo contro la Spal (3-0), è momentaneamente più comodo, con il vantaggio di 3 punti sui biancocelesti e di 4 sui nerazzurri. In più Di Francesco, escludendo 5 titolari, fa riposare mezza squadra a 3 giorni dalla prima semifinale contro il

Liverpool.



A SENSO UNICO

Il campionato torna ad avere, in questo pomeriggio, la precedenza sulla Champions: i giallorossi hanno il merito di interpretare bene la trasferta in Emilia, senza cioè distrarsi per l'impegno di martedì sera ad Anfield Road. Nel primo tempo, però, sprecano le solite occasioni e ottengono il vantaggio con l'autorete di Vicari. Gli errori più evidenti di Pellegrini, bravo poi a provocare l'autogol della Spal, El Shaarawy e Nainggolan, protagonisti comunque dell'assalto alla porta di Meret.



In meno di un'ora, comunque, vittoria in cassaforte: reti di Nainggolan e Schick che finalmente si sblocca e festeggia il 1° gol in campionato proprio sotto il settore occupato dai tifosi giallorossi. Di Francesco passa al 4-3-2-1 e usa bene la rotazione extralarge, con 6 novità in partenza dopo il successo contro il Genoa: Peres, Manolas, il debuttante Silva, Strootman, Nainggolan e Schick. E la prosegue in corsa con Under, Perotti e Gerson. Soprattutto tiene fuori Kolarov, lasciato addirittura a casa, Florenzi, Jesus, De Rossi e Dzeko. Li rivedremo freschi contro il Liverpool.

