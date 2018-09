E' un doppio derby quello va in scena al Paolo Mazza di Ferrara tra SPAL e Sassuolo nel primo dei due posticipi del giovedì: derby emiliano, e derby tra le due maggiori sorprese di questo inizio di stagione. I ferraresi hanno 9 punti in classifica dopo 3 vittorie e 2 sconfitte, i neroverdi con De Zerbi al timone della squadra uno in più e vengono dalla brillante vittoria sull'Empoli per 3-1 dello scorso turno di campionato.



Nell'unico precedente in Serie A tra le due squadre rivelazione di questo inizio di torneo, nello scorso campionato, il Sassuolo è riuscito ad espugnare il campo della SPAL grazie al gol di Politano al primo minuto di gioco; fin qui 2 vittorie su 2 partite giocate di fronte al proprio pubblico per i ferraresi, contro Parma e Atalanta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SPAL (3-5-2): Gomis; Simic, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.



SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Adjapong, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Boga, Babacar, Djuricic.

