Live Udinese-Spal 1-0 Samir, testata che vale oro

La partita del Friuli tra Udinese e SPAL dà il via al programma della 37esima giornata di Serie A, la penultima di campionato. I padroni di casa cercano i 3 punti per tenere dietro l'Empoli, che continua a lottare per abbandonare la terzultima posizione in classifica; più tranquilla la situazione degli emiliani, salvi da tempo grazie ad un'entusiasmante parte finale di stagione che ha garantito i punti necessari a rimanere nel massimo campionato di calcio anche per il prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



L'Udinese ha conquistato i 3 punti a Frosinone dopo un digiuno di vittorie che durava da 5 partite, nelle quali aveva raccolto solo 2 punti. L'ultima vittoria in casa risale al 7 aprile scorso, in occasione della 31esima giornata, quando i friulani hanno battuto l'Empoli 3-2. La SPAL è uscita sconfitta la scorsa settimana nel match col Napoli al Paolo Mazza dopo una striscia di 4 partite nelle quali aveva raccolto ben 10 punti, frutto di 3 vittorie ed un pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA