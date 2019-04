Inter, Spalletti vuole la Champions: «L'Atalanta tra le squadre più forti»

di Salvatore Riggio

Un’altra sfida Champions per l’Inter. A San Siro domani ci sarà l’Atalanta, che arriva sì dalla bella vittoria casalinga contro il Bologna, ma non avrà Zapata in attacco. Il colombiano è, infatti, squalificato.



Genoa. «Contro di loro abbiamo fatto una buona partita, soprattutto sotto l’aspetto della mentalità».



Atalanta. «Una delle più forti del nostro campionato e non per caso. Ormai negli ultimi anni si è collocata stabilmente in alta classifica ed è stata apprezzata anche a livello europeo. Da quanto è arrivato Gasperini, la squadra ha esibito un marchio ben preciso nel modo di stare in campo».



Condizione fisica. «Abbiamo tutte le forze necessarie per andare a giocare un’ottima partita. Ne abbiamo bisogno perché sarà una partita massiccia. L’Atalanta è fisicamente una squadra fortissima, c’è da prendere il risultato perché in tanti lottano per la Champions».



San Siro. «I tifosi si aspettano un altro buon risultato, noi non dovremo perdere di vista niente e cercheremo di vincere».



Nainggolan e Icardi. «Si fanno sempre le scelte per il bene dell’Inter».



Zapata. «Noi abbiamo fuori Lautaro, per cui è giusto così. Per me gioca Gomez, ha le qualità per giocare spalle alla porta. Papu nello stretto è fortissimo ed è esperto nel riuscire a trovare la posizione giusta».

