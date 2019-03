Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan non ha dubbi. «Per noi l'obiettivo è entrare tra le prime quattro, se possibili terzi o secondi. Ma la cosa fondamentale è entrare nelle prime quattro e qualificarci in Champions. Dispiace per la sconfitta in Europa League - ha aggiunto -. Ora è fondamentale che la squadra riacquisti le capacità di giocare e lottare, anche se c'è poco tempo.



Nainggolan. «Non sarà in panchina, non ci sarà nessuna sorpresa, mentre Brozovic si è allenato normalmente, pensiamo di poterlo usare».



Importanza derby. «Il derby annulla qualsiasi pronostico e valutazione, ma perderlo può creare problemi a livello mentale, può lasciare scorie. Per questo proveremo a vincere. Di partite ce ne sono ancora tante, c'è margine per non farla diventare decisiva. Il Milan è forte, gioca un buon calcio ed è ben allenato, ma noi siamo dietro solo di un punto. Il danno sarebbe non credere di essere all'altezza, ma non è il nostro caso».



Lautaro-Piatek. «All'andata c'erano due attaccati centrali fortissimi e altrettanti ce ne sono al ritorno. Tutti e due sono nelle condizioni di poter far male, Piatek può fare la differenza e Lautaro Martinez anche. Lo scorrimento della partita dirà chi ha più ragione. Piano anti-Piatek? Fare bene le cose di squadra, ormai non si marca più a uomo e se la si mette individualmente può avere dei vantaggi».



