Spalletti posta la maglia di Montervino, replica Cannavaro

All'indomani della qualificazione in Champions con l'Inter, Luciano Spalletti ha postato sulla sua pagina Instagram una foto con tutte le maglie dei suoi giocatori all'interno della sua collezione. Tra le altre maglie mostrate c'è anche quella del Napoli di Montervino. L'ex capitano azzurro ringrazia l'allenatore dell'Inter per la menzione e ripronone la foto sul suo account. «Orgoglioso di far parte della collezione di maglie di Mr Luciano Spalletti. Sintomo di stima e rispetto che c’è tra 2 persone che nella vita calcistica si sono incontrate. Per me è stato un’onore essere allenato da Lei.....Grazie Mister e in bocca al lupo per tutto». Non tarda ad arrivare la replica social di Paolo Cannavaro. «Incredibile, nemmeno i tuoi parenti hanno la tua maglia conservata, Spalletti sì».

