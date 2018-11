Spalletti e l'anti-Juve che non c'è: «Noi siamo l'Inter e basta»

«Noi siamo l'Inter, non vogliamo essere gli anti di qualcuno». Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa. «La storia e il pubblico sono il nostro riferimento, dobbiamo diventare una squadra fortissima e bellissima che possa meritarsi l'amore che ci sarà domani - ha proseguito -. La gara con il Genoa sarà insidiosa, insidie se ne trovano in ogni angolo e loro arrivano da buone prestazioni. Ogni volta che scendiamo in campo, non dobbiamo dire che siamo forti ma dobbiamo ridimostrarlo, rifare vedere che siamo superiori ai nostri avversari».



Marotta. «Mi sorprende il fatto che solo alla Juventus sapessero che sarebbe andato via, mentre ora tutti sanno che verrà a Milano, tranne chi è all'Inter. È un ottimo professionista, potrebbe dare il suo contributo - ha proseguito -. Ma qui ci sono molti professionisti importanti che potrebbero dare lo stesso contributo che lui ha dato in bianconero».



Nainggolan. «Ha ancora un pò di fastidio, ma è già nel gruppo e mezz'ora domani la può anche fare, perché ha quella grinta e carica di chi vuole esserci. Ringrazio lo staff medico che l'ha rimesso in piedi, lo porto con me, anche se mi sembra difficile poterlo utilizzare, a meno di situazioni particolari.



Turnover. «Qualcosa di diverso ci sarà perché qualche ragionamento sulle fatiche va fatto, ma io metto sempre in campo l'Inter».



Lautaro Martinez. «In partite come queste ci può dare una mano importante, uno di qualità come lui può servire. Se scelgo lui non è per far respirare Icardi, ma perché è un giocatore di pari livello.



Joao Mario. «Dopo non aver giocato si è messo a disposizione, dimostrando di aver lavorato in maniera corretta e che i calciatori di questa rosa hanno una testa sana» ha concluso il tecnico nerazzurro.

