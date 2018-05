Lo spumante celebrativo Ferrari attribuisce alla Juve 36 scudetti: polemica social

L'azienda vitivinicola Ferrari sulla sua bottiglia dedicata alla Juventus per festeggiare il settimo scudetto riporta il numero di 36 sul tricolore, alludendo ai titoli vinti dai bianconeri sul campo. Una scelta che ha fatto scatenare le polemiche social, visto che, come tutti sanno, due scudetti sono stati sottratti al club bianconero dalla giustizia sportiva nell’ambito dell’inchiesta Calciopoli.



«Il miglior modo per celebrare un traguardo senza precedenti? - scrivono i social manager dell’azienda- Scegliere le bollicine perfette. Complimenti ragazzi! Siamo orgogliosi di brindare con voi al settimo scudetto consecutivo». Tuttavia, il particolare non passa inosservato e diverse sono le polemiche degli anti juventini.



«Come distruggere anni di storia- scrive Giuseppe Fanelli- viva il Fontanafredda».



«Ma non vi vergognate di affiancare il vostro marchio- dice Pietro Carbone- con i 36 scudetti che in realtà sono 34 perché due revocati dalla giustizia sportiva?».



«Dopo questa - il commento di Daniele Ronchi- basta Ferrari».



Ma non mancano i commenti contro i napoletani:



«I vostri commenti patetici dicono tutto di voi- incalza Luciano Ascolese- al massimo per i vostri momenti migliori potete brindare con l’acqua Lete sfiatata e calda nel bicchiere di plastica bianca».



Insomma, gli scontri tra tifoserie ora si consumano anche a suon di bollicine.

