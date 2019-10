Squinzi, un minuto di raccoglimento nel weekend su tutti i campi

Per ricordare Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso ieri, la Figc ha disposto che nel fine settimana venga osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati. «L'intero calcio italiano si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi - ha commentato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina - I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il patron del Sassuolo fosse apprezzato e rispettato per le sue qualità umane prima ancora che per la sua capacità professionali. Il Paese perde un industriale capace e illuminato, mentre il nostro mondo piange un grande appassionato, oltre che un serio e generoso dirigente». «In questo momento di dolore, mi piace ricordarlo con le tante opere concrete realizzate in favore del calcio italiano, partendo dall'investimento sullo stadio di proprietà - ha aggiunto Gravina - fino ad arrivare alla realizzazione del nuovo training center del Sassuolo, società modello nel nostro sistema sempre disponibile a collaborare con la Figc per l'organizzazione di eventi internazionali, dove si condensano alla perfezione tre elementi riconoscibili in tutta l'attività di Squinzi: attenzione al gioco del calcio, efficienza e visione del futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA