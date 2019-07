di Ernesto Menicucci

Non c’è solo la crisi di Eurnova, la società proponente che fa capo a Luca Parnasi nella quale si è appena dimesso in blocco il Cda. Oppure il “grande freddo” dei rapporti con il Campidoglio, con i contatti sospesi almeno fino a settembre. Sullo stadio della Roma a Tor di Valle, ogni giorno, arriva un problema in più. L’ultimo, che avrebbe anche scatenato le ire del patron giallorosso James Pallotta, è la bocciatura da parte dei tecnici del Campidoglio dei progetti sulla viabilità alternativa presentati dai privati.



Il grande freddo sullo Stadio: incontri con i privati sospesi



Era un modo, quello, per aggirare uno dei più grandi nodi del progetto sull’investimento calcistico-affaristico: il fatto che fosse pronto prima l’impianto sportivo rispetto alle opere pubbliche sul fronte dei trasporti e della mobilità (almeno quelle che sono rimaste dopo il “taglio” al ponte di Traiano, fondamentale per evitare il congestionamento di tutto il quadrante).



I NODI NON RISOLTI

Il tema, discusso anche in sede di vertici ripetuti tra rappresentati dei privati e dirigenti capitolini, era sempre lo stesso: la Roma e i proponenti avrebbero voluto aprire l’impianto anche senza i lavori già fatti sulla Roma-Lido. Il Campidoglio ha sempre risposto “picche”, chiedendo almeno di presentare delle soluzioni alternative.

Solo che, quelle prospettate dei privati, non sono state ritenute sufficienti a risolvere la questione.



La prima prevedeva l’utilizzo delle strade di cantiere, quelle che sarebbero create durante l’esecuzione dei lavori, anche dopo la realizzazione dell’impianto (in attesa appunto del potenziamento sulla ferrovia regionale). La seconda, invece, faceva riferimento ad un non meglio precisato trasporto sul fiume, vecchio pallino più o meno di ogni amministratore che si è avvicendato a Roma e rimasto sempre una lontana chimera. Due soluzioni che, rispetto anche alla portata degli spettatori prevista per ogni partita (e non solo per le partite, visto che l’impianto – con tutto ciò che gli ruoterebbe intorno – sarebbe fatto per essere “vissuto” anche negli altri giorni della settimana), non sono state ritenute idonee dal Campidoglio.



L’IDEA DEL PRESIDENTE

Viste tutte queste difficoltà, nella testa di Pallotta (che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe irritato anche con la dirigenza “italiana” della Roma) si starebbe facendo sempre più strada un’ipotesi: non rinunciare allo stadio, ma provare a realizzarlo non più nel Comune di Roma. Tanto, ragionano gli uomini a lui più vicino, anche cambiando zona – oltre alla difficoltà di ricominciare tutto da capo – gli interlocutori politico-amministrativi resterebbero gli stessi. Per questo, ormai da qualche mese, si è fatta largo l’opzione Fiumicino: i dirigenti romanisti hanno già avuto diversi incontri con Montino, sindaco del comune con l’aeroporto. Ipotesi, naturalmente, ancora tutta da verificare nella sua reale fattibilità. Ed Euronova? In quel caso sarebbe fuori. Anche se la società, da qui a settembre, sarà chiamata ad affrontare il vuoto che si è creato con l’addio in blocco del Cda: Giovanni Naccarato e Giovanni Sparvoli dovrebbero rimanere come consulenti della società, mentre (dopo la ricapitalizzazione) l’amministratrice potrebbe diventare Flavia Parnasi, sorella del costruttore.



La notizia del cambio ai vertici della società è stata presa da Pallotta – in contatto dall’America – con una sorta di alzata di spalle: «Me lo ha aspettavo», ha fatto filtrare il patron giallorosso. Segno anche del gelo sceso con i privati, motivo per il quale il numero uno bostoniano non aveva ancora dato seguito al closing per l’acquisto dei terreni. Un modo in più per tenersi le mani libere e valutare, adesso, ipotesi alternative per proseguire un progetto che sembra sempre più su un binario morto.



