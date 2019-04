Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Pochi minuti fa ha ufficializzato al presidente Cognini la sua decisione di lasciare il club viola a 7 giornate dalla conclusione del campionato e con la semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da giocare (a Bergamo contro l'Atalanta: 3-3 il risultato dell'andata). Sulla scelta di Pioli hanno pesato di sicuro il ko di domenica contro il Frosinone al Franchi, il rendimento scadente con appena 4 punti nelle ultime 7 partite, e il rapporto non più idilliaco, da tempo, con la dirigenza della società viola che non lo avrebbe confermato a fine stagione, rinunciando all'opzione per quella 2019-2020. In panchina è pronto a sostiturlo Bigica, attuale allenatore della Fiorentina pirmavera. Per il futuro corrono in 4: Giampaolo, Di Francesco, Montella e Liverani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA