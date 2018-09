Stella Rossa a valanga con Boakye, vincono anche Psg e Liverpool

di Gennaro Arpaia

Le protagoniste del Gruppo C della prossima Champions League brillano tutte. Vince il Napoli, che regola di misura la Fiorentina al San Paolo con Insigne, ma lo fa anche la prossima avversaria degli azzurri. La Stella Rossa di Belgrado regola con un netto 6-0 il Radnik, in una partita senza storia sin dal primo tempo e decisa anche dalla doppietta dell’attaccante ghanese classe 1993 Richmond Boakye, con un passato in Italia tra Genoa, Sassuolo, Atalanta e Latina. Con questo largo successo la squadra di Milojević mantiene la prima posizione in classifica con quattro lunghezze di vantaggio dalla seconda.



Vittoria importante anche per il Liverpool di Jurgen Klopp. Gli inglesi hanno sbancato il Wembley Stadium, casa del Tottenham, con un 2-1 pesantissimo per la classifica della Premier League. I gol di Wijnaldum e Firmino lanciano i Reds in testa alla classifica, a punteggio pieno proprio come il Chelsea di Maurizio Sarri. Avversario degli inglesi nell’esordio di Champions sarà il Paris Saint Germain, l’unica delle sfidanti ad aver già giocato, e vinto, il venerdì: netto il 4-0 di Cavani e soci contro il Saint-Etienne, con le reti del Matador, Draxler, Di Maria e anche Diaby.

