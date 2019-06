Da Insigne e Pinamonti alle donne, torniamo a sognare con lo stile Italia

di Bruno Majorano

L'Italia ha fatto come l'estate: si è fatta aspettare. Ma una volta arrivata, l'esplosione è stata fragorosa. Tutto nell'arco di pochi giorni. Anzi pochissimi. Prima l'Under 20 che ha conquistato la seconda semifinale consecutiva al Mondiale di categoria, poi la Nazionale maggiore che ha strapazzato la Grecia ipotecando già di fatto un tagliando per il prossimo Europeo 2020, e per finire la femminile che ha tenuti incollati alla tv oltre tre milioni di tifosi prima di esultare per il successo al fotofinish dell'esordio mondiale contro l'Australia.



E così, nell'arco di qualche giorno la voglia (e la fame) di azzurro è diventata contagiosa. Si è diffusa a macchia d'olio. Senza distinzioni di età e di genere. Forse non si era mai registrata una passione così trasversale per la Nazionale in ogni sua forma. «Questo è il calcio che noi amiamo, quello che dobbiamo rilanciare, quello che dobbiamo far riscoprire», ha detto con orgoglio il presidente Gabriele Gravina nella giornata di ieri. «Perché credo che il calcio così vissuto riveli tutte le sue splendide dimensioni. Queste ragazze sono state straordinarie e tantissimi italiani hanno avuto la possibilità di vivere delle emozioni che non ricordavamo da diverso tempo e quindi dobbiamo sicuramente elogiarle, dobbiamo capire quanto in questo momento sia importante valorizzare quanto di bello c'è intorno questo splendido gioco». Parole alle quali fanno eco quelle del ct Mancini alla vigilia della sfida di di qualificazione all'Europeo contro la Bosnia. «L'Italia ha avuto campioni in tutti i ruoli, era impossibile non trovare giocatori bravi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO