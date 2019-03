Big d'Europa, strappo con la Fifa: ADL vuole la super Champions

di ​Pino Taormina

Quale Champions in futuro? E quale serie A, Liga, Premier hanno in mente quelli dell'Eca? No, ad Amsterdam non sono arrivate ancora le risposte definitive. Oppure se i giganti d'Europa le hanno, le tengono ancora riservate. Andrea Agnelli, al termine dell'assemblea generale, ha frenato e rinviato la scelta del nuovo format. Ha sottolineato, però, che «si andrà avanti di intesa con la Uefa». E come dimostrazione di questa alleanza, ecco che arriva la stroncatura (questa, sì, definitiva) al nuovo mondiale per club a 24 squadre che vuole la Fifa ma non la Uefa. «Si resta al format attuale», dice il numero uno della Juventus bocciando la proposta di Infantino sponsor del supermondiale da disputare già nel 2021.



De Laurentiis ha presieduto i lavori del marketing dell'Eca. È convinto che i due miliardi e passa di euro distribuiti annualmente ai club che prendono parte alla Champions potrebbero essere quasi raddoppiati vendendo meglio il prodotto Champions. Ha le sue idee, un suo piano. Ed è al lavoro per questo. Ma non solo: a cuore c'è la presenza del Napoli alla nuova Super Champions League o Superlega ventilata per il 2024, quella che viene agitata ciclicamente per aggiornare la formula del torneo, avere più utili. Proprio così nacque la prima Champions negli Anni 90: con la «minaccia» dei club di creare una coppa indipendente. E così è nata nel 2016 l'attuale Champions con 4 big dei migliori campionati europei iscritte di diritto nella fase a gironi. Agnelli, presidente Eca, con le parole di ieri lascia pensare a una transizione soft. Senza rottura con la Uefa. Ma è chiaro che i club si ritrovano due scenari davanti: o evoluzione o rivoluzione.



