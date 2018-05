Striscione razzista dei tifosi Atletico: l'Uefa apre procedimento disciplinare

di Redazione Sport

L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro l'Atletico Madrid dopo che ieri, durante la finale di Europa League con il Marsiglia, a Lione, i tifosi 'colchoneros' hanno esposto uno striscione razzista. In una nota - riporta l'edizione online di Marca - l'Uefa ha fatto sapere che indagherà sul quanto accaduto nello stadio di Lione. Inoltre, l'Atlético sarà indagato per l'utilizzo di materiale pirotecnico- Procedimento Uefa anche nei confronti dell'Olympique Marsiglia per i disordini sugli spalti, l'uso di materiale pirotecnico, il lancio di oggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA