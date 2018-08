Kevin Strootman potrebbe essere dire addio alla Roma e passare al Marsiglia, la squadra francese allenata da Rudi Garcia, che lo corteggia da molto tempo. Questo è quello che si legge si molti siti, anche internazionali, che si occupano di calcio e calciomercato. Il giocatore olandese, che è nella Capitale da molti anni, avrebbe addirittura raggiunto un accordo con la squadra francese, ma non potrebbe essere sostituito dai giallorossi visto che il mercato in entrata in Italia si è chiuso ormai da una settimana. L'offerta del Marsiglia per la Roma sarebbe di tutto rispetto, e, secondo quanto scrivono molti quotidiani, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Da Trigoria, comunque, non commentano ufficiamente, ma da quello che trapela «al momento non c'è nessun accordo tra i due club».



Eventuali sviluppi sono attesi comunque entro le prossime ore. Luendì, lo ricordiamo, la Roma scende in campo contro l'Atalanta nel suo esordio all'Olimpico.

