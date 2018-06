Supercoppa italiana, Juve-Milan si giocherà in Arabia a gennaio

La prossima Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita. Manca ancora l'ufficialità, ma la Lega Serie A è ormai a un passo dalla definizione dell'accordo che dovrebbe portare nelle casse delle due sfidanti Juventus e Milan circa 3,15 milioni di euro ciascuno (alla Lega andrebbero circa 700 mila euro). L'accordo con l'Arabia Saudita potrebbe avere durata triennale. Per quanto riguarda la data è probabile che la prossima Supercoppa si giochi a gennaio 2019 e non il 12 agosto, all'inizio della prossima stagione, come inizialmente previsto.

