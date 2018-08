Supercoppa, Ramos: «Cristiano Ronaldo? Non pensiamo al passato»

«Non pensiamo al passato di nessun giocatore e siamo aperti all'arrivo di ogni giocatore». Nella conferenza stampa della vigilia della Supercoppa europea, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos esorcizza così l'addio di Cristiano Ronaldo, bollandolo semplicemente come una parte del passato. «Pensiamo solo al presente - aggiunge il difensore spagnolo - avevamo già un grande portiere ora con Courtois miglioriamo ancora di più». Presente in conferenza stampa anche il centrocampista brasiliano Marcelo: «È una finale diversa, è una partita molto attesa che la gente vuole vedere. Le due squadre in campo sono tra le più grandi e - continua Marcelo - noi siamo migliorati tanto ma anche loro sono molto forti. Sarà una bellissima partita».

