Szczesny sfida il Napoli: «Contento di giocare nella Juve»

di Pino Taormina

Szczesny non fa mai il nome del Napoli. Ma è chiaro che il portiere della Juve, vice di Buffon e destinato a prendere la sua eredità, si riferisce al club azzurro quando, parlando a Sky Sport ammette di "non avere mai avuto dubbi questa estate su dove andare". C'era anche De Laurentiis a fargli la corte. Poi parlando della corsa al titolo, il portiere polacco spiega: "In quattro per lo scudetto".



Il portiere bianconero, decisivo nel finale contro la Roma, parla della sua stagione: "Buffon è un grande uomo, ci aiutiamo a vicenda. Ora vogliamo vincere campionato e Champions La vittoria con la Roma ha portato a sei i punti di vantaggio dei bianconeri sulla formazione di Eusebio Di Francesco e, di fatto, staccato Napoli e Juve dalle inseguitrici. Ma il portiere non ci sta: "Anche Roma e Inter stanno facendo un grande campionato. La Roma ha sei punti dietro, ma ha una partita in meno e dobbiamo ancora andare a giocare all'Olimpico. Credo che anche loro e l'Inter possano lottare per il titolo". E non gli si chieda di scegliere tra scudetto e Champions, trofei che non ha mai sollevato: "Qui siamo alla Juventus e dobbiamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Quindi l’obiettivo è vincerle tutte e due, poi vediamo cosa succede".

