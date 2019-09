Ter Stegen salva il Barça, Rodrigo stende il Chelsea

di Valerio Cassetta

Goleada del Salisburgo. Vittorie per Ajax, Lipsia e Valencia che batte il Chelsea fuori casa. Pareggiano Borussia Dortmund-Barça e Lione-Zenit.



Gruppo E

Napoli-Liverpool 1-0

Salisburgo-Genk 6-2

Tutto facile per gli austriaci. Haland, autore di una tripletta, Hwang Hee-Chan e Szoboszlai stendono la squadra belga in casa. Locumi e Samata provano a rendere meno amara la sconfitta, ma alla fine il risultato è tennistico. Partita ricca di emozioni fin dall'inizio.



Gruppo H

Ajax-Lilla 3-0

Vittoria netta per i lancieri contro il Lilla. Promes apre le marcature, Alvarez e Tagliafico completano l’opera. Troppo arrendevole la manovra degli ospiti per pensare di impensierire la squadra di Ten Hag, che invece sembra proporre lo stesso calcio corale e offensivo dello scorso anno.



Chelsea-Valencia 0-1

Tonfo in casa per i Blues. Il Valencia vince a Stamfort Bridge grazie alla rete di Rodrigo nel secondo tempo. Gli inglesi, vincitori dell'ultima Europa League, avrebbero la possibilità di pareggiare su calcio di rigore, ma Barkley spara sulla traversa al minuto 88.



Gruppo F

Inter-Slavia Praga 1-1

Borussia Dortmund-Barcellona 0-0

Pareggio senza reti in Germania. Il Borussia spaventa in più occasioni il Barça senza trovare la via del gol. Al 57’ Reus sbaglia dal dischetto: ter Stegen si allunga e mantiene la porta imbattuta. Poco dopo l'attaccante pizzica la traversa con un destro dal limite. Una serata da dimenticare.





Gruppo G

Lione-Zenit 1-1

Un gol per tempo. Un gol per parte. Il Lione pareggia 1-1 in casa contro lo Zenit. Alla rete di Azmoun per i russi al 41’ risponde Depay nella ripresa su rigore. Risultato giusto visto l'andamento della gara.



Benfica-Lipsia 1-2

Succede tutto nel secondo tempo a Lisbona. Werner, autore di una doppietta, spiana la strada alla vittoria dei tedeschi in trasferta. A nulla serve il gol di Seferovic per i lusitani, che iniziano in salita l'avventura in Champions League.

