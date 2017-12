Thailandia, l'ex milanista Ziege guiderà il Ratchaburi Mitr Phol

L'ex difensore del Milan e della nazionale tedesca, Christian Ziege, è il nuovo allenatore del Ratchaburi Mitr Phol FC squadra che milita nel campionato thailandese. L'ex giocatore 45enne, che in carriera ha vestito per tanti anni la maglia del Bayern Monaco, in passato ha allenato le giovanili del Borussia Monchengladbach e per due stagioni l'Atletico Baleares squadra che gioca nella seconda divisione spagnola.

