The Best Fifa, in corsa van Dijk ​con i soliti Messi e Cristiano Ronaldo

di Salvatore Riggio

A Milano, nella sala executive di San Siro, sono stati presentati i tre finalisti del "The Best Fifa Football Awards 2019", che sarà assegnato la sera di lunedì 23 settembre al Teatro alla Scala del capoluogo lombardo. Si tratta di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e van Dijk. Gli stessi tre finalisti del premio miglior giocatore della Champions, vinto poi dal difensore olandese del Liverpool, che ha beffato i due totem del calcio mondiale. In lizza per il miglior gol, il Fifa Puskas Awards 2019, sono Lionel Messi in Betis Siviglia-Barcellona, Juan Fernando Quintero in River Plate-Racing e Daniel Zsori (Debreceni), talento ungherese nato nel 2000 e autore di una pazzesca rovesciata al 94' nel derby contro il Ferencvaros alla sua prima gara ufficiale. Fuori Fabio Quagliarella col suo gol di tacco in Sampdoria-Napoli. Invece, Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e ter Stegen (Barcellona) sono in corsa per vincere il titolo come miglior portiere. Per il premio miglior allenatore è sfida tra Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool) e Mauricio Pochettino (Tottenham). Capitolo calcio femminile: in lizza per il premio di miglior calciatrice ci sono le due statunitensi Megan Rapinoe, Alex Morgan e l'inglese Lucy Bronze. Infine, le tre finaliste come miglior portiere sono Christiane Hendler, Hedvig Lindahl e Saai Van Veenendaal. Grandi nomi al Teatro alla Scala di Milano.

