Psg, Thiago Silva conferma il forfait: «Ma mi fido dei miei compagni»

Una brutta assenza quella di Thiago Silva, il difensore brasiliano leader del Paris Saint Germain e che molto bene conosce anche Carlo Ancelotti. L'ex milanista non sarà in campo stasera per il match tanto atteso tra i parigini e il Napoli, a fermarlo i guai fisici che ne hanno limitato l'utilizzo nelle ultime gare e caratterizzato le ultime settimane.



«Sfortunatamente non sarò in campo per la partita contro il Napoli», ha ammesso su Instagram il centrale parigino. «Sono cose che capitano nel nostro lavoro, ma ho fisucia nei miei compagni. Che Dio vi benedica», le parole del brasiliano.



Caccia, dunque, a quella che sarà la coppia difensiva adoperata questa sera da Tuchel contro gli azzurri. Le quotazioni più importanti sono quelle di Marquinhos, altro elemento noto ad Ancelotti, e Kimpembe, pronti a prendersi il centro della difesa. Accanto a loro spazio a Meunier e Bernat, pronti a sfrecciare sulle corsie esterne del Parco dei Principi.



